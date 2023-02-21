Макухин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1900
Отец: Макухин Алексей Федоров
Мать: Макухина Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Макухин Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1928
Дочь: Кравченко Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Макухин Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1939
Мать ребёнка: Макухин Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Кравченко Нина Павловна
Мать ребёнка: Макухин Прасковья Петровна
Смерть
1943