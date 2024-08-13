Власова (Власова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1853

Сын: Власов Иван Никитич

Отец ребёнка: Власов Никита Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Власов Николай Никитич

Отец ребёнка: Власов Никита Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Власов Федор Никитич

Отец ребёнка: Власов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Семен Никитич

Отец ребёнка: Власов Никита Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Власов Федор Никитич

Отец ребёнка: Власов Никита Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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