Власова (Власова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1853
Сын: Власов Иван Никитич
Отец ребёнка: Власов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Власов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Власов Федор Никитич
Отец ребёнка: Власов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Семен Никитич
Отец ребёнка: Власов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Власов Федор Никитич
Отец ребёнка: Власов Никита Иванович