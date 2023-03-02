Журка Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1936
Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1938
Дочь: Алла (Галина) Семеновна
Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Томара Семеновна
Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич