Журка Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журка Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1936

Сын: Журка Николай Семенович

Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Алла (Галина) Семеновна

Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Томара Семеновна

Отец ребёнка: Журка Семен Николаевич

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