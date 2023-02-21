Рожнова Тамара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болтнев Филипп
Мать: Болтнев Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожнов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Рожнов Владимир Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Рожнов Владимир Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожнов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Рожнов Владимир Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно