Рожнова Тамара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова Тамара Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болтнев Филипп

Мать: Болтнев Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Рожнов Владимир Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Рожнов Владимир Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожнов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Рожнов Владимир Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожнов Владимир Никифорович

Смерть
Неизвестно
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