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Шанько Мирон Евгеньевич
Шанько Мирон Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.2018
Пол
Мужской
Отец
Шанько Евгений Юрьевич
1988 г.р.
Мать
Михайлюк Анастасия Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2018
Отец:
Шанько Евгений Юрьевич
Мать:
Михайлюк Анастасия Владимировна
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