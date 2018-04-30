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Шанько Мирон Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2018

Отец: Шанько Евгений Юрьевич

Мать: Михайлюк Анастасия Владимировна

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