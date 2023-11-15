Кусерова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кусеров Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Петровна
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугункина Ираида Петровна
Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно