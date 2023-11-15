Кусерова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусерова Мария Николаевна

Кусерова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусеров Илья Петрович

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусеров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Петровна

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусеров Николай Петрович

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугункина Ираида Петровна

Отец ребёнка: Кусеров Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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