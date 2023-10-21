(Чувашова) Олимпиада Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чувашова) Олимпиада Гавриловна

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Чувашов Гаврила

Мать: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зонов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Зонов Семён Иванович

д. Новая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Зонов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Зонов Семён Иванович

Новая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1919

Сын: Зонов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Зонов Семён Иванович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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