(Чувашова) Олимпиада Гавриловна
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Чувашов Гаврила
Мать: не указана
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зонов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Зонов Семён Иванович
д. Новая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
01.11.1912
Отец ребёнка: Зонов Семён Иванович
Новая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Зонов Семён Иванович
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зонов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно