Пургина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПургина Мария Федоровна

Пургина Мария Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Пургин Кузьма Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пургин Кузьма Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пургин Иван Кузмич

Отец ребёнка: Пургин Кузьма Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close