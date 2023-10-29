Леонтьева Марва Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Леонтьев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Леонтьев Андрей
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Леонтьев Андрей
Рождение ребёнка
1806
Сын: Леонтьев Степан Андреевич
Отец ребёнка: Леонтьев Андрей
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Леонтьев Андрей
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьев Андрей
Смерть
Неизвестно