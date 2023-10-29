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Леонтьева Марва Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Леонтьев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Леонтьев Андрей

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Леонтьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Леонтьев Андрей

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Леонтьев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Леонтьев Андрей

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Леонтьев Семен Андреевич

Отец ребёнка: Леонтьев Андрей

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Андрей

Смерть
Неизвестно
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