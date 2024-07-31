Маслова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Феодора

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Казьма

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Гаврила

Отец ребёнка: Маслов Гаврила

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Маслова) Агрипена

Отец ребёнка: Маслов Гаврила

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Маслов Иосиф (Осип)

Отец ребёнка: Маслов Гаврила

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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