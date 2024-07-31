Маслова Феодора
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Казьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Гаврила
Отец ребёнка: Маслов Гаврила
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Маслова) Агрипена
Отец ребёнка: Маслов Гаврила
Рождение ребёнка
1816
Сын: Маслов Иосиф (Осип)
Отец ребёнка: Маслов Гаврила
Смерть
Неизвестно