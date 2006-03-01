Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна
Место рожденияБашкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Буриказган
Дата рождения1924
Дата смерти?.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Миниахметова Фануза Зуфаровна
Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич
Рождение ребёнка
25.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич
с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
Рождение ребёнка
12.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич
с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Шарипова Роза Ахметовна сержант Дата рождения __.__.1925 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Бурикозган Место призыва Ишимбайский ГВК, Башкирская АССР, г. Ишимбай Воинская часть 432 гап РГК Дата поступления на службу __.06.1944 Кто наградил 432 гап, 432 гап ) Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33
Шарипова Роза Ахметовна. Орден Отечественной войны II степени __.__.1923 Башкирская АССР, Альшеевский р-н, д. Идрисово. Юбилейная картотека
Смерть
?.03.2006
г.Салават, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ