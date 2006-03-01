Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна

Место рождения

Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Буриказган

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Буриказган
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Миниахметова Фануза Зуфаровна

Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич

Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич

с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич

с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Шарипова Роза Ахметовна сержант Дата рождения __.__.1925 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Бурикозган Место призыва Ишимбайский ГВК, Башкирская АССР, г. Ишимбай Воинская часть 432 гап РГК Дата поступления на службу __.06.1944 Кто наградил 432 гап, 432 гап ) Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33
Шарипова Роза Ахметовна. Орден Отечественной войны II степени __.__.1923 Башкирская АССР, Альшеевский р-н, д. Идрисово. Юбилейная картотека
Смерть
?.03.2006
г.Салават, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ
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