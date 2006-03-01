Шарипова Роза Ахметовна сержант Дата рождения __.__.1925 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Бурикозган Место призыва Ишимбайский ГВК, Башкирская АССР, г. Ишимбай Воинская часть 432 гап РГК Дата поступления на службу __.06.1944 Кто наградил 432 гап, 432 гап ) Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33

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