Жигайлова (Завершинская) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1934
Дата смерти17.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жигайлов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.2005