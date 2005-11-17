Жигайлова (Завершинская) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигайлова (Завершинская) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1934

Дата смерти

17.11.2005

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1940 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1934

Отец: Завершинский Егор Фёдорович

Мать: Завершинских Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигайлов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигайлов Александр Иванович

Смерть
17.11.2005
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