(Соловьёва) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1929
Дата смерти12.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929
Отец: Соловьев Петр Фёдорович
Мать: Соловьева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
02.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Адриан В
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Адриан В
Смерть
12.10.2012