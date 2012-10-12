(Соловьёва) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Соловьёва) Анна Петровна

(Соловьёва) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1929

Дата смерти

12.10.2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929

Отец: Соловьев Петр Фёдорович

Мать: Соловьева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
02.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Адриан В

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Адриан В

Смерть
12.10.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close