Мосалёв Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Кокунова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мосалёва Мария Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область