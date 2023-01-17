Мосалёв Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалёв Сергей Васильевич

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Место рождения

Охеево, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Охеево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Кокунова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мосалёва Мария Трифоновна

Охеево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосалёва Мария Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосалёва Мария Трифоновна

Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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