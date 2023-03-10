Кравцов Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1922
Дочь: Чистякова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия
Рождение ребёнка
10.01.1924
Сын: Кравцов Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимети Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия
Смерть
Неизвестно