Кравцов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1922

Дочь: Чистякова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия

Рождение ребёнка
10.01.1924

Сын: Кравцов Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимети Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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