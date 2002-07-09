Кирилович Геннадий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1940
Дата смерти09.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1940
Рождение ребёнка
30.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2002