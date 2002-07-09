Кирилович Геннадий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилович Геннадий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1940

Дата смерти

09.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1940

Отец: Кирилович Иосиф Станиславович

Мать: Кирилович Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
30.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2002
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