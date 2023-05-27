Широкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Малецкая Елена Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: не указан