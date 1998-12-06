Петров Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Василий Кузьмич

Петров Василий Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1924

Дата смерти

06.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1952

Сын: Петров Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
12.07.1954

Сын: Петров Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
23.12.1955

Дочь: Петрова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Александра Прохоровна

Смерть
06.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close