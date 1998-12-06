Петров Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1924
Дата смерти06.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1952
Мать ребёнка: Ковалёва Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
12.07.1954
Мать ребёнка: Ковалёва Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
23.12.1955
Дочь: Петрова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1998