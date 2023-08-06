Богданова Марфа Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Марфа Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1909 ст.

Сын: Богданов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Егорович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Павел Егорович

Смерть
Неизвестно
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