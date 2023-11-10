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Завадский Афанасий Петрович

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Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

13.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
?.10.1931
Военная награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
15.11.1950
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.02.1987
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно
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