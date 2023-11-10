Завадский Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения13.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.10.1931
Военная награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
15.11.1950
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.02.1987
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно