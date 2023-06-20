Александр
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Анна Ивановна