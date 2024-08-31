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Борисенков Дмитрий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисенков Стефан Дмитриевич

Мать: Борисенкова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Матрона Александровна

Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Борисенков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: (Борисенкова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно

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