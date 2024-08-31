Борисенков Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Матрона Александровна
Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1893
Сын: Борисенков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
15.05.1903
Дочь: (Борисенкова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисенкова Мария Никитична
Смерть
Неизвестно