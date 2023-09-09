Колосовская-Деревянко-Кухарь Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1976
Дочь: Орлова-Акуленко Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Деревянко Валерий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Богдан Валерьевич
Отец ребёнка: Деревянко Валерий Павлович