Колосовская-Деревянко-Кухарь Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосовская-Деревянко-Кухарь Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1976

Дочь: Орлова-Акуленко Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Деревянко Валерий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Богдан Валерьевич

Отец ребёнка: Деревянко Валерий Павлович

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