Меньшиков Семен Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1907
Рождение ребёнка
1927
Сын: Меньшиков Федор Семенович
Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Меньшикова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Меньшиков Григорий Семенович
Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Меньшиков Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Меньшиков Владимир Семенович
Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меньшикова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Смерть
Неизвестно