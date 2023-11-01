Меньшиков Семен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Семен Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1907

Отец: Меньшиков Матвей Михайлович

Мать: Меньшикова Анна Савватеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Меньшиков Федор Семенович

Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Меньшикова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Меньшиков Григорий Семенович

Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Меньшиков Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Меньшиков Владимир Семенович

Мать ребёнка: Меньшикова Таисия Петровна

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Таисия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Смерть
Неизвестно
Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
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