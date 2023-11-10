Кощеев Петр Лукианов
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Кощеев Лука Яковлев
Мать: Кощеева Евдокея Дмитрева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кощеев Арефа Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Кощеева Евфимия Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кощеева Христина Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Кощеева Мариана Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Савва Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1757