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Кощеев Петр Лукианов

Место рождения

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1705

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Кощеев Лука Яковлев

Мать: Кощеева Евдокея Дмитрева

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Кощеев Арефа Петров

Мать ребёнка: не указана

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Кощеева Евфимия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кощеева Христина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Кощеева Мариана Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Савва Петров

Мать ребёнка: не указана

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
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