Мирскова (Мирскова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилин Евгений
Отец ребёнка: Кирилин Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Ирина
Отец ребёнка: Лазарев Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Андрей
Отец ребёнка: Лазарев Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Вадим