Соков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сокова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Сокова Ольга Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокова Ольга Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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