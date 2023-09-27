Денисенко Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1979
Дочь: Жеребцова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1985
Сын: Жеребцов Николай Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности