Страхова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Страхов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Страхов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Страхов Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно