Страхова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Страхов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Страхов Фрол Петрович

Отец ребёнка: Страхов Петр Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Страхов Петр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Петр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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