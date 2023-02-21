Падута Евдоким Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Падута Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1798
Дочь: Наталия Евдокимов
Мать ребёнка: Падута Агафья Ермолова
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 53об-54 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Агафья Ермолова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно