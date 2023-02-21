Падута Евдоким Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадута Евдоким Павлов

Падута Евдоким Павлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Падута Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1798

Дочь: Наталия Евдокимов

Мать ребёнка: Падута Агафья Ермолова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 53об-54 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Агафья Ермолова

Место жительства
Неизвестно
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close