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Никифор Васильевич

Место рождения

Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
До 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
30.01.1883 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1883 Городище 2 д запасной рядовой Леонтий Васильевич Чермы вдова Варвара Георгиевна по жениху Луневщины крестьянин Федор Богданович по жениху Городище 2 д крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно