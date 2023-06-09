Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
30.01.1883 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1883 Городище 2 д запасной рядовой Леонтий Васильевич Чермы вдова Варвара Георгиевна по жениху Луневщины крестьянин Федор Богданович по жениху Городище 2 д крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно