Сарапкина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1839
Сын: Сарапкин Дмитрий Макарович
Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сеаклентинья Макаровна
Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Макаровна
Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно