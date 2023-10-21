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Сарапкина Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1839

Сын: Сарапкин Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сеаклентинья Макаровна

Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Макаровна

Отец ребёнка: Сарапкин Макар Иванович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапкин Макар Иванович

Смерть
Неизвестно
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