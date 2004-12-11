Красавин Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1912
Дата смерти11.12.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912
Рождение ребёнка
07.07.1938
Сын: Красавин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Красавина Валентина
Рождение ребёнка
1941
Сын: Красавин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Красавина Валентина
Рождение ребёнка
05.01.1951
Сын: Красавин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Красавина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красавина Валентина
Смерть
11.12.2004