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Красавин Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1912

Дата смерти

11.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912

Отец: Красавин Константин Иванович

Мать: Красавина Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Красавин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Красавина Валентина

Рождение ребёнка
1941

Сын: Красавин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Красавина Валентина

Рождение ребёнка
05.01.1951

Сын: Красавин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Красавина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина Валентина

Смерть
11.12.2004
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