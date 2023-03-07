(Мусихина) Евфимия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мусихина) Евфимия Сергеева

Место рождения

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Мусихин Сергей (Сергушка) Борисов

Мать: Мусихина Феврония

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Левинское над р. Чюмовицей, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1716
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