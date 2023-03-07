(Мусихина) Евфимия Сергеева
Место рождениязаймище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Левинское над р. Чюмовицей, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1716