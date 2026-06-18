Трошина Устинья Корниловна
женский, родилась 02.10.1815
умерла Неизвестно
ОтецКорнилНеизвестно г.р.
Супруги
Постовалов Антон Карпович20.06.1815 г.р.
Дети
Постовалов Федор28.11.1842 г.р.
Постовалов Василий28.11.1845 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1815
Отец: Корнил
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1836
Рождение ребёнка
28.11.1842
Сын: Постовалов Федор
Отец ребёнка: Постовалов Антон
Ершовка, Россия
Рождение ребёнка
28.11.1845
Сын: Постовалов Василий
Отец ребёнка: Постовалов Антон
Курганская, Гляданский, д. Ершовка
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Постовалов) Крестина
Отец ребёнка: Постовалов Антон
Смерть
Неизвестно