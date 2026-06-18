Трошина Устинья Корниловна 02.10.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Трошина Устинья Корниловна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 02.10.1815

умерла Неизвестно

Отец
КорнилНеизвестно г.р.
Супруги
Постовалов Антон Карпович20.06.1815 г.р.
Дети
Постовалов Федор28.11.1842 г.р.
Постовалов Василий28.11.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1815

Отец: Корнил

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1836

Муж: Постовалов Антон Карпович

ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №2, дело №84, стр. 702 №5 1836 января 20 двадцатаго числа омской области петропавловскаго округа верхнеалабужской волости деревни Юршиной крестьянинъ антонъ карповъ постоваловъ холостой съ девицею устиньей корниловой 1-го Казачьяго полка редута пещинаго казака корнила васильева трошина дочерью 1-го Казачьяго полка здешней крепости тысяцкой резервной казакъ харитонъ афонасьевъ конахинъ поезжане по женихе онои же крепости казакъ антонъ готеевъ бихиревъ по невесте омской области петропавловскаго округи нижнеалабужской волости деревни горшиной крестьянинъ Иванъ мартеловъ поставиковъ въ Николаевской Церкви священникъ

Рождение ребёнка
28.11.1842

Сын: Постовалов Федор

Отец ребёнка: Постовалов Антон

Ершовка, Россия

Рождение ребёнка
28.11.1845

Сын: Постовалов Василий

Отец ребёнка: Постовалов Антон

Курганская, Гляданский, д. Ершовка

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Постовалов) Крестина

Отец ребёнка: Постовалов Антон

Смерть
Неизвестно

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