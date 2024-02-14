Шарафетдинов Борханетдин
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1909
Дата смерти12.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шарафи Хусаинов
Мать: Нагима Гибадулла Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайфя Садретдиновна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тайфя Садретдиновна
Смерть
12.04.1943
Причина смерти: На войне