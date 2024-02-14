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Шарафетдинов Борханетдин

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1909

Дата смерти

12.04.1943

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шарафи Хусаинов

Мать: Нагима Гибадулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайфя Садретдиновна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайфя Садретдиновна

Смерть
12.04.1943
Причина смерти: На войне

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