Шкурский Степан Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкурский Степан Васильевич

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Место рождения

Быстрица, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрица, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурская Марья Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Дудко (Шкурская) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Шкурская Марья Ивановна

Углы, Копыльский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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