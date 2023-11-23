Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Прасковья Петровна
Прасковья Петровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Уткин Петр
Мать
Уткина Дарья Ивановна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Уткин Петр
Мать:
Уткина Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия