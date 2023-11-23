Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Уткин Петр

Мать: Уткина Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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