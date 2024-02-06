Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Новожилов Николай Степанович
Отец ребёнка: Новожилов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новожилова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Новожилов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно