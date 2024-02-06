Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Новожилов Николай Степанович

Отец ребёнка: Новожилов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Новожилова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Новожилов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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