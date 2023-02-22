Хлопецкая (Блажевская) Елизавета Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлопецкая (Блажевская) Елизавета Моисеевна

Хлопецкая (Блажевская) Елизавета Моисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Хлопецкий Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Хлопецкий Григорий

ст. Жмыринка
Смерть
Неизвестно
Балта, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close