Лось Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лось Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1933

Дата смерти

15.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933

Отец: Лось Георгий Фёдорович

Мать: Лось Елена Александровна

Рождение ребёнка
02.08.1967

Сын: Шагаев Глеб Юрьевич

Отец ребёнка: Шагаев Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаев Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубеня Гарри Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
15.07.2013
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