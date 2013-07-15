Лось Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1933
Дата смерти15.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933
Отец: Лось Георгий Фёдорович
Мать: Лось Елена Александровна
Рождение ребёнка
02.08.1967
Сын: Шагаев Глеб Юрьевич
Отец ребёнка: Шагаев Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагаев Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
15.07.2013