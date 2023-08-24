Новых Матрёна (Матрона) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиПосле 1976
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Новых Григорий Ефимович
Бракосочетание
22.09.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Состоящий для поручений при Временном комитете Государственной Думы подпоручик Борис Николаевич Соловьёв православнаго вероисповедания первым браком 24 лет Гражданка Тобольской губернии Тюменскаго уез... Показать все
Эмиграция
После 1917
Работа или профессия
После 1924
Выступала в кабаре.
Эмиграция
После 1925
Переехала в Америку, работала в цирке укротительницей тигров.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Соловьёв Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Соловьёв Борис Николаевич
Смерть
После 1976