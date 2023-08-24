Новых Матрёна (Матрона) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новых Матрёна (Матрона) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

После 1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Новых Григорий Ефимович

Мать: Новых Параскева Федоровна

Бракосочетание
22.09.1917

Муж: Соловьёв Борис Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Состоящий для поручений при Временном комитете Государственной Думы подпоручик Борис Николаевич Соловьёв православнаго вероисповедания первым браком 24 лет Гражданка Тобольской губернии Тюменскаго уез... Показать все
Эмиграция
После 1917
Работа или профессия
После 1924
Выступала в кабаре.
Эмиграция
После 1925
Переехала в Америку, работала в цирке укротительницей тигров.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соловьёв Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Соловьёв Борис Николаевич

Смерть
После 1976
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