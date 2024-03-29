Короткова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Сильвестровна

Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Сильвестровна

Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Сильвестровна

Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович

Смерть
Неизвестно
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