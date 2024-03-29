Короткова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Сильвестровна
Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Сильвестровна
Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Сильвестровна
Отец ребёнка: Коротков Сильвестр Иванович
Смерть
Неизвестно