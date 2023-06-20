Коврижных Агафия Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Агафия Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Прокопий Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коврижных Емельян

Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных

Рождение ребёнка
1819

Сын: Коврижных Давид

Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Ефрем Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных

Смерть
Неизвестно
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