Коврижных Агафия Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Прокопий Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коврижных Емельян
Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коврижных Давид
Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Ефрем Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Петр Коврижных
Смерть
Неизвестно