Орлов Исидор Дмитриевич
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Исидоровна
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно