Орлов Исидор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Исидор Дмитриевич

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Евдоким Исидорович

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Мефодий Исидорович

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Исидоровна

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Иоанн Исидорович

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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