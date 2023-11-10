Овечкин Федор Иларионов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Овечкин Иларион Алексеев
Мать: не указана
19 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
28.03.1810
Мать ребёнка: не указана
28 марта 1810 Камышевского села Федора Овечкина сын Стефан Тобольск 156 15 1154 1810 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно