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Овечкин Федор Иларионов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Овечкин Иларион Алексеев

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
19 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
28.03.1810

Сын: Овечкин Стефан Федоров

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 марта 1810 Камышевского села Федора Овечкина сын Стефан Тобольск 156 15 1154 1810 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно
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