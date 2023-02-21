Князева (Филёва) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1899
Дата смерти29.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1919
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
Рождение ребёнка
15.04.1920
Дочь: Семенова Антонина Ульяновна
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
Рождение ребёнка
01.05.1921
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
РСФСР Чкаловская обл. Шарлыкский район с.Прохоровка
Рождение ребёнка
17.08.1925
Дочь: Шумакова Нина Ульяновна
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
Рождение ребёнка
20.04.1936
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спицына Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович
Смерть
29.10.1969
Киргизская ССР Чуйская обл. пгт. Кемин (Быстровка)