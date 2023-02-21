Князева (Филёва) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Филёва) Пелагея Федоровна

Князева (Филёва) Пелагея Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1899

Дата смерти

29.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1919

Сын: Князев Николай Ульянович

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

Рождение ребёнка
15.04.1920

Дочь: Семенова Антонина Ульяновна

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Князев Петр Ульянович

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

РСФСР Чкаловская обл. Шарлыкский район с.Прохоровка
Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Шумакова Нина Ульяновна

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Князев Алексей Ульянович

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

Рождение ребёнка
20.04.1936

Сын: Князев Федор Ульянович

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Ульян Севостьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спицына Мария Ульяновна

Отец ребёнка: Князев Ульян Севостьянович

Смерть
29.10.1969
Киргизская ССР Чуйская обл. пгт. Кемин (Быстровка)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close