Серкова (Серого) Татьяна Малофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Серого) Татьяна Малофеевна

Место рождения

Почаево, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Почаево, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Хонюкова Матрена Савельевна

Отец ребёнка: Серков Савелий Осипович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1762
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серков Савелий Осипович

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1789
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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