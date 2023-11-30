Серкова (Серого) Татьяна Малофеевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Хонюкова Матрена Савельевна
Отец ребёнка: Серков Савелий Осипович
Упоминание
1762
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789