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Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Солдатов Павел Наколаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Солдатов Андрей Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Солдатов Помпей Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Солдатов Илья Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Солдатов Владимир Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Солдатов Василий Николаев

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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