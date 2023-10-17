Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Солдатов Владимир Николаев
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Солдатов Василий Николаев
Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно