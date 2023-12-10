Гусаров Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусаров Анатолий Павлович

Гусаров Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Гусаров Павел Емельянович

Мать: Гусарова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Гусарова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Гусарова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Валентина

Смерть
2014
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close