Гусаров Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Гусаров Павел Емельянович
Мать: Гусарова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Гусарова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Гусарова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Валентина
Смерть
2014
Омск, город Омск, Омская область